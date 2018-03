»Da, razumel sem obtožbo. Tragičen dogodek obžalujem, sodbo o krivdi pa prepuščam sodišču,« je na vprašanje sodnice Irene Škulj Gradišar o priznanju krivde na predobravnavnem naroku odgovoril 40-letni taksist iz Ljubljane Zemir Hušidić. Obtožnica javno še ni bila predstavljena, tožilstvo pa Hušidića bremeni povzročitve nesreče iz malomarnosti, za kar je v primeru nesreče s smrtnim izidom zagrožena kazen osem let zapora. Tožilstvo je za primer priznanja krivde predlagalo tri leta zaporne kazni in enoletni odvzem vozniškega dovoljenja. Hušidić se s ponujenim očitno ni strinjal, zato je obveljalo, da krivde po obtožnici ne priznava.

Kot je znano, je taksist v zgodnjih jutranjih urah 10. decembra 2016 na za običajni promet zaprtem delu Slovenske ceste do smrti povozil 18-letnega fanta. Kaže, da se bo na sojenju vse vrtelo okoli tega, s kakšno hitrostjo je taksist pripeljal in kakšna je na kraju trka (na prehodu za pešce pri Kazini) sploh omejitev. Ključno bo izvedensko mnenje, ki ga je že pripravil izvedenec Vekoslav Kamnikar. Če se bo tako odločilo sodišče, bodo Kamnikarja na eni od prihodnjih obravnav tudi zaslišali.

»Samo« 20 na uro prehitro?

Neuradno smo izvedeli, da je izvedenec ocenil, da je moral taksist pripeljati s hitrostjo, višjo od sedemdeset kilometrov na uro. Sprva je veljalo prepričanje, da je omejitev hitrosti na tem delu Slovenske ceste 30 kilometrov na uro, kar bi pomenilo, da je Hušidić, ki ni bil pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, peljal najmanj 40 kilometrov na uro prehitro. A je, spet neuradno, izvedenec ugotovil, da je prišlo do trčenja na delu ceste, kjer ta omejitev ne velja več in velja zatorej »običajna« omejitev za vožnjo v naseljih, to se pravi 50 kilometrov na uro.

Temu pritrjuje tudi opis kaznivega dejanja, ki naj bi ga storil taksist. Sodijo mu namreč zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, kar je milejše kaznivo dejanje od nevarne vožnje v cestnem prometu. Za to kaznivo dejanje po 324. členu kazenskega zakonika bi namreč »moral« kršitelj prekoračiti dovoljeno hitrost za vsaj 30 kilometrov na uro, biti pod vplivom alkohola ali pa voziti posebej predrzno in nevarno. Če bi Hušidića tožilstvo preganjalo po tem členu kazenskega zakonika, bi mu grozila višja kazen, in sicer do 12 let zapora.