Tekmo v Beogradu je Real nadzoroval vse do sklepnega dela, ko se je domača Crvena zvezda povsem približala, saj je Alen Omić z zabijanjem 5,9 sekunde pred koncem izid izenačil na 79:79. A je na to svoje razkošno znanje znova pokazal Dončić, ki je s preigravanjem iz igre vrgel svojega čuvaja in neoviran zadel trojko za zmago manj kot sekundo pred koncem.

Dončić je tekmo končal s statističnim indeksom 35, dosegel je 24 točk, devet skokov, štiri podaje in imel štiri ukradene (ter sedem izgubljenih) žoge. Slovenski as je tako šestič v karieri in četrtič v sezoni postal MVP kroga (dvakrat je bil tudi MVP kroga končnice). To je njegov že peti statistični indeks 35 ali več v tej sezoni.

Vrhunsko tekmo je odigral tudi Omić, ki je dosegel 25 točk in 10 skokov ter imel indeks 30. S točkami in indeksom je dosegel svoja rekorda v evroligi. Pri Realu je drugi slovenski reprezentant Anthony Randolph dodal sedem točk, pet skokov in ukradeno žogo.

Žalgiris Bena Udriha je porazil vodilni moskovski CSKA s 85:73, pri čemer je Udrih dosegel devet točk, tri skoke in ukradeno žogo.