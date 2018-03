Če se je pri košarkarski Olimpiji po ponedeljkovem porazu proti Heliosu prižgal manjši alarm, saj pristop in obnašanje igralcev nista bila na ravni, kot ju zahteva trener Zoran Martić, je po obračunu s Primorsko jasno, da so se strasti v zmajevem gnezdu pomirile. Ljubljančani so namreč v 5. krogu lige za prvaka Koprčane dobesedno razbili in poslali jasno sporočilo, da želijo v letošnji sezoni ubraniti naslov državnega prvaka.

»Zelo hudo bo, če niso razumeli. Bomo videli v petek,« je po ponedeljkovem razočaranju, ko se je z igralci po porazu za okoli pol ure zaprl slačilnico, povedal Olimpijin trener Zoran Martić. Kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati, ni hotel izdati nihče od akterjev, slišati pa je, da je šlo za odkrit pogovor, v katerem ni manjkalo težkih besed. A je v športu to pogosto potrebno, da ekipa zbistri misli in začne igrati v skladu s pričakovanji. Če gre soditi po včerajšnjem obračunu, je bil pogovor produktiven, saj je Olimpija pokazala povsem drugačen obraz kot v Domžalah.

To je bilo opazno od uvodnega sodnikovega meta, saj so zmaji nasprotnika agresivno pokrivali po vsem terenu in se medsebojno hrabrili po vsaki uspešni akciji. Pritisk na košarkarje Primorske je bil velik, a so ga sprva zadržali, nato pa hudo popustili. Od konca prve do polovice druge četrtine je tako Olimpija naredila delni izid kar 19:0 in do polčasa praktično že odločila vprašanje o zmagovalcu, saj je na glavni odmor odšla s 25 točkami prednosti. V nadaljevanju so gostitelji prednost še nekoliko povečali, tekmo pa končali z enajstimi igralci, saj je Nebojša Joksimović ob nenamernem udarcu s komolcem zlomil nos Mitchu McCarronu.

»Tokrat je bila energija prava. Po poškodbi McCarrona smo sicer imeli nekaj težav z organizacijo, a kljub temu tekmo dobro speljali do konca. Dobil sem odgovor igralcev, ki sem ga pričakoval,« je bil zadovoljen Olimpijin trener Martić, manj pa trener Primorske Jurica Golemac: »Igralcem zamerim, da niso bili osredotočeni na tekmo. Z glavami so bili gotovo že v Čačku, a to ni izgovor za poraz. To se ne sme več ponoviti.«