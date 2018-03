Rekord za serijo tekem z 10 ali več točkami je zvezdnik konjenikov, ki igra 15. sezono v najboljši košarkarski ligi na svetu, dosegel z zabijanjem po dobrih šestih minutah tekme. Skupaj je k zmagi svojega moštva, 46. na 76 tekmah letošnje sezone, v domači dvorani prispeval 27 točk, 11 podaj in devet skokov.

Na preostalih petkovih tekmah v ligi NBA so pomembno zmago v lovu na končnico na zahodu po dveh zaporednih porazih dosegli Denver Nuggets, ki so s 126:125 premagali Oklahoma City Thunder. Deveto zaporedno zmago pa so zabeležili Philadephia 76ers, ki so bili boljši od Atlanta Hawks s 101:91.

Slovenski košarkar Goran Dragić je imel tokrat s svojim moštvom Miami Heat prost večer. Vročica, ki je trenutno na sedmem mestu vzhodne konference, bo naslednjo tekmo igrala v soboto na domačem parketu proti Brooklyn Nets, trinajstouvrščeno ekipo na vzhodu.