»Prerasli smo fazo ostrega nadzora delovnega časa in prešli na zaupanje. Na začetku tedna določimo cilje, ki jih je treba doseči, nato pa je odgovornost zaposlenega, da si delovni čas ustrezno razporedi. Vsak sam beleži delovne ure in vsebino, ki jih nato konec tedna evalviramo,« pripoveduje med drugim Peter Ladič, direktor ptujske Intere, ki je bila prepoznana za najboljšega zaposlovalca Zlate nit 2017 med majhnimi podjetji.

Podjetje trenutno zaposluje skupaj s stalnimi zunanjimi sodelavci 21 ljudi, v zadnjega pol leta so zaposlili štiri kolege, v kratkem se jim bosta pridružila še dva sodelavca. Ker rastejo, naj bi se v dobrem letu dni preselili v večje prostore. Ptujsko podjetje kljub izjemni konkurenci na trgu, ki kadre vleče tudi k sebi v tujino ali v prestolnico, uspeva rasti na trgu z lastnim znanjem in lastnimi produkti. Ekipa je dobro strokovno podkovana, v njej je načrtno zagotovljeno kroženje znanja. Ker študenti na fakulteti dobijo premalo uporabnega znanja, sprva delajo s »seniorji«, nameravajo pa vnovič uvesti tudi štipendiranje.

»Programerji so zelo iskani, območje Ptuja pa je majhno. Študente zelo hitro pritegnejo k sebi večje družbe, tudi tuje. Poleg tega na fakulteti prenašajo zastarelo znanje, zato so za nas bolj pomembni osebni projekti in dodatno znanje kot pa zaključen študij informacijske tehnologije,« poudarja Ladič.

Znanja, ki niso nujno vezana na njihovo področje dela, enkrat na mesec izmenjujejo v Kreativnici. Zaposleni imajo desetino svojega delovnega časa na voljo tudi za povsem lastne projekte, kar služi njihovi večji motivaciji in širjenju znanja oziroma dodatnemu izobraževanju.

Četudi so majhni, imajo sodelavko, ki je zadolžena za izobraževanje, timbildinge, išče predloge in organizira kreativna srečanja, prav na podlagi rezultatov Zlate niti pa so še dodelali poglobljene pogovore s sodelavci. Direktor se v proces kadrovanja ne vključuje več, saj sodelavci znotraj tima sami iščejo nove kolege, saj je ekipa tista, s katero bodo delali. »Jaz samo podpišem potrebno dokumentacijo,« pravi Ladič.

»Pri nas ni nagrajevanja posameznika. Nagradi se celotno ekipo, saj so vsi njeni člani odgovorni za izvedbo projekta, od programerjev do administracije,« pravi direktor, ki želi, da ekipa do leta 2020 zraste na 30 stalnih sodelavcev in da vodje počasi prevzemajo njegove naloge. Med izzivi pa je tudi oblikovanje povsem novih storitev. jpš

Osebna izkaznica Intere Poglejmo še nekaj podatkov, ki tvorijo »osebno izkaznico« Intere. Podjetje trenutno zaposluje skupaj s stalnimi zunanjimi sodelavci 21 ljudi, do konca leta jih nameravajo zaposliti še dva. Polovica je mlajših od 30 let, druga polovica je starih do 50 let. Za izobraževanje na leto v povprečju namenijo 3000 evrov, imajo zelo majhno fluktuacijo. Finančno nagrajevanje je v največji meri odvisno od uspeha ekipe in celotnega podjetja, nekoliko manj pa na to vpliva individualna uspešnost. Sebe ocenjujejo kot tržne vodje, konkurenčno prednost pa vidijo v znanju in dodani vrednosti. Prisotni so na 12 trgih, v tujini ustvarijo petino prihodkov. V zadnjih treh letih so z lastnim znanjem razvili več kot 11 novih produktov, v razvoj pa na leto vložijo več kot četrtino vseh svojih prihodkov.