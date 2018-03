Potem ko so košarkarji Olimpije po drugem reprezentančnem oknu nanizali pet zaporednih zmag, dve v ligi ABA in tri v ligi za prvaka, se je zdelo, da so ujeli pravo formo. Pred obračunom 4. kroga drugega dela državnega prvenstva so tako veljali za izrazite favorite, saj jim je nasproti stal Helios, ki je bil še brez uspeha. Toda Domžalčani so v ponedeljek zvečer pred svojimi navijači prikazali odlično igro in nasprotnika povsem nadigrali. Košarkarji Olimpije so že med obračunom dajali vtis, da vse ni v najboljšem redu, saj prave želje in energije v igri ni bilo, dogodki po obračunu pa so le potrdili, da v zmajevem gnezdu vlada sila napeto vzdušje.

Trener Zoran Martić je imel za tokratno pripravo na Helios kar devet dni časa, kar v dosedanjem delu sezone, ko je Olimpija igrala tekmo praktično vsak drugi dan, ni bila praksa. 52-letni Celjan je skoval napadalno taktiko, ki je temeljila na igri pod obročem, a so bili Domžalčani na to dobro pripravljeni. Zmaji so se tako v napadu mučili, a kljub praktično stalnemu zaostanku pristopa med tekmo niso spreminjali. Zanimivo je, da je Roko Badžim, ki je bil v zadnjem obdobju med boljšimi Olimpijinimi posamezniki, v igro vstopil šele na začetku druge četrtine, prednost pred njim je dobil celo mladi Maks Klanjšček, in da je eden ključnih posameznikov v ekipi Devin Oliver na parketu preživel vsega 15 minut. Res je, da je imel Američan težave z osebnimi napakami, a je bil v lanski in dosedanjem delu letošnje sezone venomer motor moštva, ki je zaradi košarkarske inteligence znal pametno igrati tudi v takšnih primerih, kot je bil tokratni. Oliverja so Martićeve odločitve očitno spravile iz tira, saj je po koncu tekme nemudoma odkorakal v garderobo kljub glasnim klicem Mirze Begića, ki je s soigralci na sredini igrišča v krogu sklenil roke in pozdravil navijače.

Martić zaprl slačilnico tudi za Bassina in Kešlja Napeto dogajanje se je s parketa dvorane Komunalnega centra nato preselilo tudi v slačilnico. Martić, ki je bil vidno nezadovoljen s prikazanim, je za zaprtimi vrati zbral igralce, pogovor z njimi pa je trajal več kot 20 minut. Zanimivo je, da vstopa v slačilnico ni dovolil nikomur drugemu iz trenerskega štaba, tudi ne pomočnikoma Luki Bassinu in Igorju Kešlju. Iz tega je mogoče razbrati, da jima Martić pretirano ne zaupa in da so tudi odnosi v trenerskem štabu vse prej kot idealni. Tako Bassina kot Kešlja je odločitev glavnega trenerja sicer vidno ujezila, saj sta nemirno postopala po hodnikih domžalske dvorane. Ko je Martić po slabe pol ure le prišel iz slačilnice, je bil vidno razburjen. »Helios je zasluženo prišel do zmage. Mi smo na celi tekmi le dvakrat po pet minut igrali tako, kot bi morali. To pa seveda ni dovolj za zmago. Tokrat si zaslužimo vse kritike,« je povedal Zoran Martić, ki si je pred vsakim naslednjim vprašanjem vzel nekaj sekund časa za premislek. »Morda nas je uspaval dober začetek v ligi za prvaka. A to se ne bi smelo zgoditi. Moj osnovni kriterij na vsaki tekmi je, da morata biti pri igralcih prisotni prava energija in želja. Tega tokrat nismo izpolnili,« je poudaril trener Olimpije, ki o vsebini pogovora v slačilnici ni želel govoriti. »Kar se je zgodilo v slačilnici, naj tam tudi ostane. To je med nami,« je pribil. Na vprašanje, kako so igralci sprejeli njegovo kritiko, je odgovoril: »Bomo videli v petek.« Takrat bo na sporedu prva tekma 5. kroga lige za prvaka, na kateri bodo Ljubljančani gostili Primorsko.