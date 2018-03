Glede na formo obeh moštev se je v 4. krogu lige za prvaka obetal zanimiv in izenačen boj med košarkarji Krke in Rogaške. Razpletlo se je povsem drugače, saj so bili gledalci v Športni dvorani Leona Štuklja priča enosmernemu prometu. Novomeščani so namreč povsem povozili tekmeca, ga v letošnji sezoni na peti tekmi premagali še četrtič ter potrdili, da so v odlični formi, s katero bodo resno konkurirali za osvojitev 2. lige ABA ter državnega prvenstva.

Košarkarji trenerja Simona Petrova so sicer to pot igrali brez obolelega Saše Zagorca, a se jim to ni poznalo. Od uvodnega sodnikovega meta so zagospodarili na parketu, ključno prednost pa si nabrali pred koncem prvega polčasa, ko so za več kot štiri minute zaprli vse poti do njihovega obroča. »Tekmo smo nadzirali od samega začetka. V drugi četrtini smo nekoliko bolj pritisnili in naredili razliko, nato pa z nepopustljivo obrambo in razpoloženim napadom prišli do zmage,« je misli strnil Simon Petrov. Njegovi igralci so bili tokrat resnično vroči pri metih iz igre, saj so bili za tri točke 50 (24–12), za dve pa kar 70 (30–21) odstotno uspešni. »Krka je v prvem polčasu dokazala, zakaj je bila v vlogi favorita. V drugem delu se nismo uspeli pobrati in izgubili z visoko razliko,« je bil kratek poklapani trener Rogaške Damjan Novaković.

Na preostalih obračunih je Šentjur drugič v ligi za prvaka klonil po podaljšku. V 2. krogu je moral priznati premoč Olimpiji, tokrat pa Šenčurju, ki je imel v svojih vrstah izjemnega Smiljana Pavića (27 točk in 18 skokov). Ilirija je danes na gostovanju namučila Primorsko, a na koncu doživela tretji poraz, Helios pa bo jutri proti Olimpiji iskal prvo zmago v drugem delu državnega prvenstva. »Smo v slabi seriji, a bomo kljub temu naredili vse, da pridemo do presenečenja,« sporoča trener Heliosa Jovan Beader, strateg Olimpije Zoran Martić pa pravi: »V tej sezoni smo proti Heliosu pokazali zelo dobro pa tudi zelo slabo igro. Poskušali bomo ponoviti tisto, kar je bilo dobrega in storiti čim manj napak.«

Liga Nova KBM, za prvaka, 4. krog: Primorska – Ilirija 89:78 (21:19, 40:42, 65:64, Rebec 25, Zupan 17; Šiško 20, Modrić 18), Krka – Rogaška 96:78 (25:22, 50:36, 76:56, Dimec 21, Đapa 16; Fon 15, Nikolič 14), Šentjur – Šenčur po podaljšku 87:90 (20:24, 43:39, 61:54, 77:77, Pešić 26, Popadić 19; Pavić 27, Rebec 25), danes ob 18. uri: Helios – Olimpija, za obstanek, 4. krog, v torek ob 19. uri: Podčetrtek – Zlatorog, sreda ob 19. uri: Hopsi – LTH Castings, ob 19.30: Celje – Sežana.