Ključni besedi prireditve, ki jo je že dvanajstič organizirala Turistična zveza TIC Nova Gorica, sta bili »naravno in zdravo«. Številni obiskovalci so v kulturnem domu v Šempasu lahko pokušali vrhunska vina ter spoznavali avtohtone, domače in udomačene sorte. Vinarji in vinogradniki so ponudili kar 24 različnih zvrsti vin in 17 penin.

»Na festivalu ni slabega vina. Kakovost je iz leta v leto boljša. Vedno je tudi kaj posebnega. Našel sem nekaj izjemnih vin in dobrih letnikov za svojo arhivsko klet,« je bil navdušen stalni udeleženec festivala Ivo Peršolja, predsednik Društva za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije. »Vino in olje gresta skupaj. Posebno mesto imajo na festivalu delavnice na temo festivalskih vin in zadnja leta tudi oljčnih olj,« je dodal Peršolja, ki je tokrat vodil delavnico z naslovom Vino v objemu narave.

Priložnost za izmenjavo izkušenj Med rednimi udeleženci festivala je vinarstvo Rebula iz Brestovice pri Komnu. Obiskovalcem je odlično zlato kapljico ponujala nekdanja vinska kraljica terana Martina Rebula, ki je ta laskavi naslov osvojila dvakrat, in sicer leta 2006 in 2008. »Festival je priložnost za promocijo kmetije, pa tudi za izmenjavo izkušenj, primerjavo pridelkov in pogovor s kupci,« je dejala nekdanja vinska kraljica. Na uvodni slovesnosti je zbrane nagovorila tudi vipavska vinska kraljica Ana Bric s Frlanove kmetije v spodnji Vipavski dolini. »Poslanstvo vinske kraljice je pomembno. Prizadevam si za dvig in razvoj pivske kulture ter seveda za promocijo vipavskih vin, ki jih predstavljam po Sloveniji in tudi v nekaterih drugih državah po Evropi. Še zlasti smo lahko v Vipavski dolini ponosni na avtohtone sorte,« je dejala vipavska vinska kraljica, ki so ji družbo delale kraljice terana, rebule in slovenske Istre. Vse pomembnejše mesto na festivalu dobivajo oljkarji. Letos je strokovna komisija ocenila 43 olj iz Hrvaške, Italije in Slovenije. Kot je dejal Vladimir Uršič, predsednik Goriškega oljkarskega društva, ki je organiziralo ocenjevanje, je bilo treba za zlato kolajno doseči najmanj 88 točk, za srebrno pet točk manj. »In tistih z zlatimi priznanji ni bilo malo, kar je dokaz, da pridelujemo vrhunska olja. Šampiona za najvišje ocenjeno olje je prejela kmetija Kante iz Šempasa, ki dosega najvišja priznanja tudi na drugih festivalih, predvsem na Hrvaškem,« je še povedal Uršič, ki je bil tudi med prejemniki zlate kolajne.