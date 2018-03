Tekme pritegnejo, danes pa se igra nemara najpomembnejša tekma letošnje sezone. Maribor prihaja v Ljubljano na zadnji poskus obrniti sezono sebi v prid. In to naj bo izhodišče tudi za pogled na to tekmo. Za Maribor šteje samo zmaga, Ljubljančani pa bi že zgolj z remijem malodane rešili državno prvenstvo. Stavnica pretirano ne favorizira nikogar. Kvota 2,10 je na zmago Olimpije, 3,20 na remi in 3,20 na zmago Maribora. Da bo polčas izenačen, je stavniška kvota 2,05. Od vsega do zdaj naštetega se zdi to še najbolj legitimna stava. Delikatne so tudi podstave. V dilemi, ali bo padlo manj ali več golov od 2,5, stavnica s kvoto 1,70 favorizira opcijo za več. Za manj ponuja 1,90, sam pa se bolj nagibam k slednjemu. Od Olimpije ni pričakovati tveganja, obenem pa težko dobi gol. Po rezultatu 1:1 vonja vse skupaj.

Lepa tekma se obeta v Krškem, kamor prihajajo Domžale, ki so v prijateljski tekmi z golom komaj 18-letnega Adama Gnezde Čerina odpravile italijanskega prvoligaša Udinese. Toda Krško je tradicionalno predrzna in borbena ekipa. Sploh ob tej priložnosti od njih ni pričakovati preračunljivosti, torej se slej ko prej obetajo goli. Toliko bolj, ker Krško ni favorit in lahko čaka na priložnost. Tako očitno meni tudi stavnica. Kvota 1,65 je za več kot 2,5 gola in 2,40 za več kot 3,5. Kar bi se lahko zgodilo. Kot tudi, da bosta obe ekipi zadeli, kar pa je spet vredno razmeroma nizkih 1,68. Optimalni povzetek tega naklepanja bi torej bil rezultat 1:3, na kar je razpisanih bajnih 10.

Tekma med poletnim Celjem in Ankaranom deluje najbolj gotova zadeva. Zmaga Celja seveda, ki je vredna vsega 1,30, tako da bo kaj več treba iskati v dodatnih opcijah. Eno od vprašanj je, ali Ankaran lahko da gol oziroma da zadeneta obe ekipi. To je vredno 1,84. Prej je pričakovati, da se to ne bo zgodilo. Zadnji gol proti Krškemu pred slabim mesecem je Ankaran dal s kanček sporne enajstmetrovke. Tako da še največ, kar se da iztržiti iz te tekme, je očitno igranje na hendikep. Da bo torej Celje zmagalo z več kot enim golom razlike, kar pa tudi ni kaj prida kvota. Vsega 1,70.