Prve pomladne tekme

Kolo po nekaj usodnih tekmah v evropskih pokalih se obeta. Nekaj ekip je minuli teden dvignil, nekaj pa pokopal. Privrženci Milana so v izrazitih skrbeh, kako bodo ljubljenci reagirali po zaušnici Arsenala, ki je premagal tudi večino stavnih napovedi. No, če ima kdo razlog, da je v teh dneh psihološko na psu, je to Tottenham. Ena najzanesljivejših ekip v Evropi, in to že nekaj let zaporedoma. Nič intimnega nisem nikdar čutil do njih, vendar pa težko ne prepoznaš njihove zglednosti. Ki pa očitno ni dovolj. Tako v domačem prvenstvu kot v Evropi njihova marljivost in smiselnost nista dovolj za preboj na najvišja mesta. Za to so, zdi se, kanček preveč »zategnjeni«. Zgubljena tekma z Juventusom jih mora zelo skeleti. A vse razen drugega mesta jim je še na voljo. K Bournemouthu morajo ta teden. Zoprni ekipi, z verjetno najbolj perspektivnim mladim angleškim trenerjem Howom na klopi. Sky, kjer so nekaj evropskih tekem minuli teden veličastno zgrešili, pravi 2,2, remi oziroma oba gol. Zgolj prenašam njihovo videnje. Je pa ničla na naši stavnici vredna 4,00.