Varljiv občutek

Prijateljske reprezentančne nogometne tekme? Nemalo komu se zdi, da je to priložnost za »popravo krivic«. Poznam občutek. Varljiv je. Sploh tokratna serija tekem, s katerimi reprezentance, ki gredo na SP, začenjajo priprave, nekvalificirane ekipe pa iščejo nove možnosti. Veliko eksperimentiranja bo. Veliko menjav. Tudi prizanašanja igralcem, ki jih v klubih še čakajo končnice prvenstev in drugih tekmovanj. Pa še nekaj. Začetniška napaka v teh primerih je, da ne pogledaš, kje se tekme igra oziroma da prizorišča ne sklepaš avtomatično po tem, katera ekipa je v paru navedena prva in katera druga. Nemalo tekem bo na nevtralnem terenu, to pa je povsem nekaj drugega.