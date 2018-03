Tonski mojstri so v neki točki podobni slehernemu obrtniku. Recimo električarju, ki vidi napeljavo, ki jo je napeljal njegov kolega. Tudi oni se, ko naletijo na delo svojega kolega, praviloma kritično začudijo: »Ja, kdo ti je pa to naredil?«

Žare Pak, producent številnih slovenskih pop izdelkov, začenši s prvimi Potepuhi, Heavy Les Wanted, Big Foot Mamo in Siddharto, obudi spomin na stare čase: »Ko si prišel k Acu (Razborniku, šefu studia Tovoli, op. a.), nisi smel omenjati Metroja, ko si prišel v Metro, nisi smel omenjati Aca.«

Značilna izobrazba tonskega mojstra je srednja elektrotehnična. Logično. Preden se snemanje začne, je treba znati povezati neštete kable oziroma usposobiti naprave. A v razcepu med tehnologijo in ustvarjalnostjo nastajajo konflikti. Ker tonski mojster na primer ne privoli v to, da bo klaviaturo posnel z osmimi mikrofoni, kot si to želi klaviaturist. Ali pa da pevec pri vokalu ne dobi učinka eha, ker tonski mojster meni, da to ne bo dobro. In pika! »Včasih je bil velik strah pred tehnično korektnostjo. Tega se ne sme, tega se ne da, sta bila standardna odgovora v studiu. Jaz pa niti nisem vedel, česa se ne sme in česa se ne da. Pozneje sem odkril, da imam pravzaprav angleški pristop. V globalu imaš še ameriškega. Ta je strožji in se ne igračka preveč. Posname, kar bend odigra. Angleži pa – 'luduj'. Tako sem tudi sam dojemal studio. Ne kot tehnično delavnico ampak kot ustvarjalen prostor. In dobre muzikante sem znal posneti zanič, sem pa znal slabše bende narediti boljše, ker sem znal iz njih veliko izvleči skozi proces dela,« pripoveduje Pak. Povedano lahko razumemo kot dialektično nadaljevanje stare zgodbe, ko nove generacije presegajo stare. Podobno kot takrat, ko so zasebni studii ponudili muzikantom več udobja in svobode, kot je je bilo v studiih RTV Ljubljana, kjer so pač delali mojstri z redno plačo, ki so se ob treh popoldne »odštempljali« in šli domov. O čemer Borut Činč iz zasedbe Buldožer pravi: »Pesem I don't want to be paraplegic baby je pravzaprav komentar takšnega načina snemanja glasbe.«

Danes samo še računalnik

A koncept produkcije se je od 70. let do danes bistveno spremenil. Zdi se, da ne nenadoma. In niti ne na bolje. Anže Breskvar, rapovski producent, tesno povezan z delovanjem Klemna Klemna, pravi: »Najprej je treba reči, da so številni studii tudi v ZDA propadli, ker so stroški vzdrževanja preprosto previsoki. Že samo elektrika, ki jo naprave vlečejo, je strošek. S studiem je tako kot z jahto. Ceneje jo je najeti kot imeti. Nismo več v sedemdesetih. Danes se ogromno dela 'out of the box', se pravi samo z računalnikom. Vendar pa obenem tudi ni discipline, kakršna je glasbenike krasila, ko niso imeli toliko možnosti, kot jih imajo danes, in zato se stalno nekaj prelaga. Včasih si imel omejen čas za snemanje bobna, zato se ga je tudi posnelo.«

Če kdo o svobodi, ki jo je navrgla nova tehnologija, nima najboljšega mnenja, so to tonski mojstri. Žare Pak pravi: »Več je svobode, manj si upaš. Toliko dogmatizma in praznosti, kot je je danes, ni bilo nikdar prej. Problem je, da je ob vsej tehnologiji na voljo preveč informacij, ki se jih ne obvlada. Zato je obilo citiranja in malo ustvarjalnosti.« Pri tem je zanimivo, da se vse to dogaja navkljub temu, da obilo ljudi danes glasbo snema samostojno. Od a do ž. Celo odigra, posname, zmiksa.