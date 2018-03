Med tehnično perfektnostjo in imperfekcijami

Kljub jasnemu zavedanju, da je primerjanje simfoničnih koncertov za zlati abonma in tistih, ki jih pripravijo domači orkestri, nepravično in nesmiselno, se ob obisku dveh koncertov v zaporednih dnevih takšni sopostavitvi nehote skoraj ne moreš izmakniti. V oči bodejo jasne razlike v zvočni rafiniranosti, ki se je močno nagnila na stran »študentskega« orkestra Mlade nemške filharmonije, tehnične in umetniške dispozicije obeh dirigentov in ne nazadnje tudi oblikovanost programa. Gostujoči glasbeniki so se smiselno omejili na izseke iz francoske simfonične glasbe, domači koncert pa je bil po odpovedi mlade skladateljice (če je res prepozno oddala materiale, je slabo uslugo naredila celotni mladi generaciji) po pričakovanjih programsko »razmetan«.