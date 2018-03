Goran Vojnović: Deklaracija o Đurovi materinščini

Ko so organizatorji in oblikovalci usklajevali še zadnje podrobnosti na oglasnem plakatu, ki naj bi Ljubljančane obvestil o tem, da bo Đuro (pri katerem smo ob vsem potrebnem in nepotrebnem ukvarjanju z njim in njegovo družino kar malo pozabili, da je predvsem odličen komik) 31. maja v Hali Tivoli igral samega sebe v predstavi Đurologija, so se nepričakovano zataknili ob malenkost, ki ni malenkost.