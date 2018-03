Jedrt Jež Furlan: Prijatelji

Poslovni moški in poslovne ženske, bankirji, nadzorniki, revizorji, tako ali drugače sodelujoči. Aktivni, podjetni državljani in državljanke so hkrati opravljali več funkcij v podjetjih in bankah, ki so jih soustanovili, nadzorovali drug drugega, si dajali posojila. Nekateri med njimi so šli le na nekaj kosil, vmes je kakšen poniknil, se z novim podjetjem ponovno pojavil, tretji niso naredili svojega (tudi javnega) dela. Naštela sem jih 113. Politik, ki jim diha za ovratnik, vlada, ki ga čisto zares ne podpira, majhna skupina novinarjev, ki rudarsko koplje za podatki, dokazi. Policisti, navadni, specialni, kriminalisti, državni tožilec, minister. Odlična zasedba.