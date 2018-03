Sukcesijski problemi čakajo Godota

Zadnji predlog o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo Temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (UZ) upravičeno poudarja, da je zaščita interesov Slovenije na finančnem področju legitimna zahteva in mora biti dosežena na pravno in ekonomsko učinkovit način. Za boljše razumevanje geneze problema sukcesije je dobro obnoviti nekatera pomembna dejstva, ki so vplivala na nastanek tega problema, in na način, kako smo se v Sloveniji lotili njegovega reševanja. To bo olajšalo tudi iskanje rešitve v sedanjem zapletu s sosednjo državo.