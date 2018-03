V Eco resortu v Godiču naj bi danes po še nedavnih napovedih domnevno največjo lovsko opazovalnico na svetu slovesno predala namenu predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez in ameriški veleposlanik Brent R. Hartley. A sta častna gosta v zadnjem trenutku sodelovanje odpovedala. Prav tako so ga odpovedali tudi številni vabljeni domači in tuji predstavniki lovskih organizacij in družin, ki naj bi se po slovesnem odprtju množično povzpeli na prežo in z vrha izstrelili svečani lovski pok.

Nepričakovanim odpovedim sodelovanja na svečanem dogodku v Eco resortu je po vsej verjetnosti botrovalo dejstvo, da preža rekorderka, ki naj bi čakala tudi na morebitni vpis v Guinnessovo knjigo rekordov, nima gradbenega dovoljenja in bi lahko bila zato tudi črna gradnja. A to bodo dokončno dorekli gradbeni inšpektorji, ki vodijo postopek za domnevno največjo lovsko opazovalnico že od konca lanskega leta in ga še niso končali. Prav tako inšpektorji še niso končali tudi vrste drugih postopkov za skoraj vse druge objekte v Eco resortu, ki se tudi še niso otresli sumov, da so črna gradnja.

Lovci so se s svojo krovno organizacijo Lovsko zvezo Slovenije na čelu od 18 metrov visoke in 150 ton težke lovske preže distancirali tudi zato, ker jih večina meni, da v ograjenem območju, v katerem se nahajajo domače živali, preži ni mesto, in naj bi šlo v resnici le za lovski preži podoben razgledni stolp. Odprtje so tako s trobljenjem rogov in strelom pospremili zgolj lovci s Trdinovega vrha.