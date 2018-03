V Slovenia Eco resortu bodo 29. marca ob 11. uri slovesno predali namenu največjo lovsko opazovalnico na svetu, ki pa bo verjetno tudi na slovesen dan še vedno v primežu gradbenih inšpektorjev, ki že od decembra razsojajo, ali ne bi tako velik objekt morda vendarle potreboval tudi gradbeno dovoljenje.

Megalomansko opazovalnico so v Eco resortu postavili lansko jesen, otvoritveni trak pa bosta prerezala predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez in ameriški veleposlanik Brent R. Hartley. Po slovesnem nagovoru se bo na 18 metrov visoko in 150 ton težko opazovalnico povzpelo najmanj 150 lovcev, napovedujejo v resortu, kjer bo dvajset minut kasneje z opazovalnice gromko zadonel še svečani lovski pok. Slovesnost bodo polepšali še lovski rogisti, na dogodku pa pričakujejo številne lovske družine iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Italije.

V Eco resortu se pohvalijo, da opazovalnica že čaka tudi na umestitev v Guinnessovo knjigo rekordov, čeprav direktor družbe Palmieri Matjaž Zorman hkrati priznava, da jih komisija še ni obiskala. Spomnimo, zaradi velikosti objekta brez gradbenega dovoljenja je o njenem obisku marsikdo podvomil že ob postavitvi. A kot že rečeno, tudi inšpekcijski postopek še ni končan.

Mogočna turistična atrakcija »Po otvoritvi bo lovska opazovalnica, ki skupaj s pilotnimi sidri tehta 150 ton in je tako s svojo mogočnostjo že postala edinstvena turistična atrakcija, odprta za javnost in bo domačim in tujim obiskovalcem omogočila razgled na Kamniško-Savinjske Alpe in druge privlačne točke naše zelene pokrajine Osrednje Slovenije,« napovedujejo v resortu, kjer na legalizacijo še čakajo tudi skoraj vsi drugi tamkajšnji objekti. Inšpekcijski postopki se vlečejo v nedogled, inšpektorji pa nemočno, a vztrajno pišejo in odrejajo rušitvene odločbe, ki nikoli ne vzdržijo pritožbe. Zaradi največje opazovalnice na svetu so tako na gradbeni inšpekciji Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) decembra lani že vodenim postopkom zgolj dodali še enega. Postopek za odstranitev lesenega kozolca je po številnih pritožbah pristal na upravnem sodišču, 17 spornih tipskih lesenih hišic brez gradbenega dovoljenja je po zadnji pritožbi ministrstvo za okolje in prostor vrnilo v ponovno odločanje, postopek zaradi devetih manjših nastanitvenih hišic na kmetijskem zemljišču prav tako še ni končan. Investitor se je pritožil tudi na novembrsko odreditev odstranitve štirih lesenih objektov v priobalnem pasu vodotoka Kamniška Bistrica, ki so jih postavili brez vodnega soglasja. Pritožil pa se je tudi na zahtevo inšpekcije za okolje in naravo, ki je od njih terjala pridobitev vodnega dovoljenja za rabo vode za namakanje zemljišč. Priobalne objekte bi morali odstraniti januarja, a je pritožbeni organ znova ugodil pritožniku in zadevo vrnil v ponovno odločanje.