Nova gledališka nadaljevanka Praznina spomina, katere prvi del (od štirih) bo na Mali sceni Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL) uprizorjen nocoj, nadaljuje usmeritev, ki jo je v pretekli sezoni začrtala gledališka kriminalka Vranja vrata; gre torej za nekakšen poskus stapljanja gledališkega medija in žanra sodobne televizijske nadaljevanke.

Kot napoveduje direktorica MGL Barbara Hieng Samobor, bo to »zelo slovenska« zgodba, vendar v slabem pomenu – zaplet igre, ki se dogaja 15 let po umoru najstnice (ta ni bil nikoli docela pojasnjen), postavljen pa je v blokovsko naselje v Velenju, je namreč prepoznaven, ampak prav zaradi tega tudi žalosten. Med drugim se v njem odpirajo teme spolne zlorabe, odtujenih in patoloških družinskih odnosov ter različnih oblik nestrpnosti, ki so prisotne (tudi) v manjših okoljih.

Avtorica predloge Barbara Zemljič, sicer znana predvsem kot filmska in televizijska ustvarjalka, je zgodbo pisala več kot leto dni, ves ta čas v tesnem sodelovanju z režiserko predstave Nino Šorak. Kot sta povedali, sta se pri tem trudili, da bi ohranjali čim bolj »filmsko« vzdušje, tako v dialogih kot pri estetiki, ne da bi se pri tem omejevali s prostorom gledališkega odra. »To je bil precejšen izziv, saj so filmske zakonitosti drugačne od gledaliških,« pojasnjuje režiserka. »Zanimivo je bilo raziskovanje, kako v gledališču sploh ustvariti in ohranjati napetost, značilno za kriminalni žanr, ali kako v dogajanju prikazati določene podrobnosti, ki so za zgodbo v kriminalki bistvene, čeprav imaš na razpolago samo en kader – namreč total odra.«

Pri slednjem so si denimo pomagali z videom, ki ga je oblikovala Pila Rusjan. Ta je omenila, da video nastopa v več različnih vlogah – enkrat kot ozadje dogodkov oziroma scenografija, drugič prikazuje stvari, ki se na odru ne zgodijo, spet tretjič pa s prikazovanjem podrobnosti ponuja namige za razumevanje dogajanja.

Še en izziv pri nastajanju predstave je bilo po režiserkinih besedah raziskovanje likov, ki jih je zasnovala Barbara Zemljič. »So namreč večplastni in intrigantni, pri njihovem grajenju pa smo si pomagali tudi s številnimi zunanjimi sodelavci in njihovimi izkušnjami. Pri oblikovanju nastopajočih oseb ter njihovega značajskega ozadja so tako sodelovali kriminalisti, forenziki, odvetniki in zaposleni v zaporu.«

»Nadaljevanka zgradi svet v malem, a na način, da zgodbo pripoveduje skozi identifikacijo gledalca z liki,« osredotočenost na osebe razloži dramaturginja Urša Adamič. Vsem vlogam naj bi pripadala približno enaka teža; z izjemo dveh preiskovalcev, ki ju bosta igrala Primož Pirnat in Maruša Majer, so vse druge osebe tako ali drugače družinsko povezane. Kot se je nekoliko pošalil Lotos Vincenc Šparovec, je imel zaradi tega (pa tudi zaradi vsebine) na trenutke »občutek, kot da pripravljajo Shakespeara – le da se dogaja v Velenju«.