Eden osrednjih poudarkov Tedna slovenske drame, ki se s premiero koprodukcijske predstave Zrno soli v režiji Nede R. Bric nocoj začenja v Prešernovem gledališču Kranj, je podelitev nagrade Slavka Gruma za najboljše slovensko dramsko besedilo leta. Na natečaj za Grumovo nagrado je tokrat prispelo 35 dramskih besedil, nekatera med njimi že uprizorjena, petčlanska strokovna žirija, ki jo je vodila Mateja Pezdirc Bartol, pa je v ožji izbor uvrstila tri: to sta besedili Sestre in Romeo in Julija sta bila begunca avtorja Vinka Möderndorferja in monodrama Večja od vseh avtorja Roka Vilčnika, znanega tudi pod psevdonimom rokgre; oba sta v preteklosti nagrado že prejela.

Prevlada klasične forme

»Pravilnik nagrade omogoča nominacijo od treh do petih besedil in letos smo se odločili, da damo prednost kakovosti in ne količini,« je članica žirije Klavdija Zupan razložila manjše število nominiranih dram. Tudi sicer bera prispelih besedil odstopa od običajne. »Letošnji natečaj je bil precej presenetljiv, saj nabor besedil določata dve prepoznavni značilnosti: vrnitev klasične dramske forme in obrat v intimni svet,« pojasnjuje predsednica žirije Mateja Pezdirc Bartol. »V preteklih letih so besedila pogosto gradila na prepletu različnih diskurzivnih praks in ustvarjala žanrske konglomerate. Te heterogenosti v letošnjem naboru praktično ni – besedila se vračajo h klasični obliki, kjer je v ospredju zgodba, glavno izrazno sredstvo pa je dialog.«

Zaznati ni bilo niti večje žanrske in zvrstne raznolikosti. »Med drugim lahko govorimo skoraj o odsotnosti komedije.« Večina besedil obravnava vsakdanje tematike, to so majhne zgodbe o medosebnih odnosih, le redke drame se naslanjajo na družbene ali zgodovinske teme. »Je pa tudi znotraj dramatike zaslediti trend, ki je prepoznaven na širšem svetovnem književnem trgu, in sicer predelave vsem znanih literarnih zgodb.«