Evropa – Južna Amerika 1:1. Takšen je bil izkupiček najzanimivejših prijateljskih nogometnih dvobojev, saj so Španci v Madridu s 6:1 nadigrali Argentino, Brazilci pa so v Berlinu po zaslugi Gabriela Jesusa prekinili nemški niz. Argentina je doživela enega najhujših porazov v zgodovini, saj je doslej dvakrat izgubila z 1:6 (leta 1958 proti Češkoslovaški in leta 2009 proti Boliviji), dvakrat pa z 0:5 (leta 1959 proti Urugvaju in leta 1993 proti Kolumbiji). Igralec tekme je bil vezist madridskega Reala Isco, ki je zabil tri gole.

Znano je, da si je Argentina priborila uvrstitev na svetovno prvenstvo v zadnjem krogu kvalifikacij, ko je Leo Messi s tremi zadetki potopil Ekvador. Kritiki selektorju Jorgeju Sampaoliju očitajo, da je vso reprezentanco podredil Messiju, ki pa proti Španiji zaradi poškodbe ni igral. Novinarji so Sampaolija opomnili, da je izjavil, da bo reprezentanca ekipa Messija. Pristavili so, da je podoba Argentine ob poškodovanem Messiju klavrna. Sampaoli se je »v dobro Argentine« odpovedal Mauru Icardiju in Paulu Dybali, ki pri Interju in Juventusu blestita v italijanski ligi.

Brazilci so v Berlinu končali niz 23 tekem brez poraza nemške nogometne reprezentance. Zmagovalca je z edinim zadetkom na tekmi odločil napadalec Manchester Cityja Gabriel Jesus. Brazilci so deležni pohval, saj njihova igra znova spominja na moštvo, ki je sposobno osvajati lovorike. Brazilci so si z zmago v Berlinu oprali dušo po porazu z 1:7 proti Nemčiji na zadnjem svetovnem prvenstvu pred domačimi navijači. Brazilija je sicer predlani Nemce premagala po enajstmetrovkah na polni Maracani v olimpijskem finalu v Riu de Janeiru, a tedaj so lahko v vsaki reprezentanci nastopili le po trije igralci, starejši od 23 let. Tudi na Maracani je igral vidno vlogo Gabriel Jesus.

»Lagali bi, če ne bi priznali, da se poraza z 1:7 v Belo Horizonteju spominja vsak Brazilec. O njem je govor vsak dan. Občutek imam, da je kot megla, ki se nikakor noče razkaditi. Verjamem, da lahko z uspehi omilimo bolečino, ki so nam jo Nemci zadali pred skoraj štirimi leti,« je odkrit brazilski selektor Tite. »Vedeli smo, da je brazilska nogometna duša prizadeta in da bodo igralci izjemno motivirani. Nismo imeli svojega dne. Naredili smo preveč napak, po katerih so Brazilci pridobivali samozavest in nas zasluženo premagali,« priznava nemški selektor Joachim Löw.