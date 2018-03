Manjka Zahovićeva jeza

Tako zmedena slovenska nogometna reprezentanca ni delovala tja od Zdenka Verdenika, rešitve pa se ne zdijo enostavne. Igralci, o katerih kroži glas, da so najbolj talentirani vseh časov, igrajo brez volje. Zakaj? Zaradi napačne samopodobe. Nekdo jih je prepričal, da spadajo med tehnično višje podkovane. A če bi bilo res tako, bi bila malodane vsaka podaja naših točna, žoge pa bi bile ravno prav hitre in dolge. Pa niso. Naši igralci so v tujih klubih v najboljšem primeru »jokerji«, nihče pa nima tako odločilne pozicije, kot jo od njih pričakujemo v reprezentanci. Tej zmotni samopodobi je žal podlegel tudi selektor Kavčič. Namesto da bi nastopili strnjeno, smo se obeh nasprotnikov lotili s pomanjkljivim spoštovanjem. Kot da je Avstrija tretji svet?! V nogometu tako in tako ni tretjega sveta, sploh pa to ni Avstrija. Tudi Belorusija ne. Rečeno enostavno. Manjka nam skromnosti in morale. Takšne so tudi izjave vpletenih. Polne samoopravičil in razlag, na terenu pa si igralci harmonično ploskajo za impotentne podaje. Pri nikomer ne vidiš (iskrene) jeze. Da, prav takšne, ki jo je premogel sporni Zahović!