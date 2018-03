»Jasno in glasno smo slišali, da je nastavitve zasebnosti in druga orodja težko najti in da moramo storiti več za obveščenost ljudi,« sta na blogu objavili vodja oddelka za zasebnost Erin Egan in njena svetovalka Ashlie Beringer. Potrdili sta, da bo Facebook v prihodnjih tednih sprejel »dodatne ukrepe, ki bodo ljudem dali več nadzora nad svojo zasebnostjo«.

Nadgradnja naj bi vključevala lažji dostop do nastavitev uporabnika, meni bližnjic do nastavitev zasebnosti in orodja za iskanje, nalaganje in brisanje osebnih podatkov, ki jih hrani Facebook. Po poročanju Reutersa naj bi to veljalo za fotografije, stike in objave.

Te in še konkretnejše ukrepe bi moral Facebook za uporabnike iz držav članic EU že tako ali tako uvesti do 25. maja, ko v veljavo stopi nova splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR), ki zahteva, da so vsa soglasja dana z aktivno privolitvijo uporabnikov, ter prepoveduje vnaprej izpolnjene formularje. Prav tako ne bo več dovoljeno vnaprej predvidevati strinjanje, kadar uporabnik izrecno ne izrazi nestrinjanja, kot je bila razširjena praksa doslej.

Facebook se je znašel pod udarom kritik, ko je soustanovitelj podjetja Cambridge Analytica, ki se ukvarja z obdelavo podatkov, novinarju pod krinko razkril, da so informacije o približno 50 milijonih uporabnikov Facebooka prevzeli brez njihovega soglasja in jih nato uporabili v predvolilni kampanji za ameriške volitve in britanski referendum o izstopu iz EU.