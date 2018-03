Preiskava sledi razkritju, da je britansko podjetje Cambridge Analytica leta 2014 brez vednosti uporabnikov zbralo podatke okoli 50 milijonov uporabnikov največjega svetovnega družbenega omrežja. Do podatkov je britansko podjetje prišlo, ker so od tistih, ki so rešili njihov kviz na facebooku, zahtevali dovoljenje za dostop in zbiranje osebnih podatkov. Poleg tega pa še dostop do podatkov vseh njihovih prijateljev, ki kviza niso uporabljali in niso bili na noben način obveščeni, da bo do teh dobil dostop Cambridge Analytica. To je podjetju omogočilo dostop do podatkov okoli 50 milijonov uporabnikov, čeprav je njihov kviz rešilo le 270 tisoč ljudi.

Škandal je pritegnil pozornost FTC, ker je komisija že leta 2011 s Facebookom sklenila dogovor o pravilnem ravnanju z osebnimi podatki uporabnikov. FTC sedaj sumi, da je primer Cambridge Analytica dokaz, da je Facebook dogovor iz leta 2011 prekršil.

Kršitev pravil, ki so jih takrat naložili Facebooku, predvidevajo globo v višini do 40 tisoč dolarjev za posamezno kršitev. Če se bo izkazalo, da je Facebook pravila kršil v primeru vseh 50 milijonov uporabnikov, ki jim je podjetje Cambridge Analytica pobralo osebne podatke, bi lahko končna globa znašala tudi dva bilijona dolarjev.

Deljena mnenja o odgovornosti Facebooka »FTC zelo resno obravnava poročila, ki so se v zadnjem času pojavila v medijih in odpirajo resna vprašanja glede Facebookovih praks varovanja osebnih podatkov,« je v izjavi za javnost v ponedeljek povedal direktor urada za varstvo potrošnikov pri FTC Tom Pahl. Namestnik šefa za zasebnost pri Facebooku Rob Sherman pa je dejal, da so zadovoljni, da bodo lahko odgovorili na vprašanja FTC. Kako verjetno je, da je Facebook kršil dogovor iz leta 2011? Nekateri strokovnjaki pravijo, da dogovor ne prepoveduje zbiranja podatkov, kakršno se je zgodilo v primeru Cambridge Analytica. David Vladeck, ki je leta 2011 vodil preiskavo proti Facebooku, se z njimi ne strinja. Meni, da je verjetnost kršitve zelo velika. Za Washington Post je povedal še, da je nova preiskava Facebooka povsem na mestu.