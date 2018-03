»Od Facebooka zahtevam nadaljnja pojasnila, v kolikšni meri so bili prizadeti evropski uporabniki. Zlorabe podatkov 50 milijonov uporabnikov facebooka so v celoti nesprejemljive,« je za časnik še dejala evropska komisarka, ki se je nedavno vrnila z obiska ZDA. V zvezi s tem je dejala, da so jih pristojni organi v ZDA zagotovili, da očitke jemljejo zelo resno ter da že pripravljajo ustrezne ukrepe.

»Ta afera bi morala biti opozorilo za vse nas: Kdor ima opravka z našimi osebnimi podatki, ima lahko velik vpliv. To zadeva nazadnje tudi temelje naše demokracije,« je še posvarila Jourova.

Manipuliranje javnega mnenja V središču afere je podjetje Cambridge Analytica. Afera je izbruhnila, ko je žvižgač, ki je sodeloval pri ustanovitvi podjetja, za časnik The Guardian povedal, da so informacije okoli 50 milijonov uporabnikov facebooka brez njihovega dovoljenja uporabili za manipuliranje javnega mnenja in predvolilno kampanjo sedanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa leta 2016.