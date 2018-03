Pri prijetem osumljencu gre za 23-letnika, ki je bil kot avtor propagandnega materiala za IS že obsojen na dve leti pogojne zaporne kazni. Policija v okviru preiskave posreduje tudi proti več drugim tujcem in Italijanom, ki so prestopili v islam, in ki na spletu objavljajo islamistično propagando, so sporočili po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA.

Italija je v zadnjih dneh zaostrila protiteroristično posredovanje. V torek so v mestu Foggia aretirali Egipčana, vodjo kulturnega centra, v katerem je med drugim vodil verski pouk za otroke. Očitajo mu širjenje islamske propagande na spletu.