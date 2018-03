Nova senatorka je doma v Nabrežini. Po poklicu je literarna teoretičarka in je veliko prispevala k preboju Borisa Pahorja v italijanski kulturni prostor. Do zdaj je predavala na italijanskih univerzah in izdajala knjige. O Srečku Kosovelu, Alojzu Rebuli, zgodovini slovenske literature, Borisu Pahorju in Miroslavu Košuti.

V parlamentarno politiko se je spustila v trenutku, ko je v njej prišlo do manjše revolucije. Vse tradicionalne leve in desne stranke so izgubile glasove, nobena od njih ne more oblikovati vlade. Tudi Italijo je zajel val populizma, ki je pometel z o