Leta 2009 so italijanski policisti ujeli tedaj 49-letnega moškega z jajčevcem v rokah na polju v zasebni lasti v kraju Lecce na jugu države. Ob aretaciji je trdil, da je jajčevec, velik okoli 20 centimetrov, ukradel, da bi nahranil svojo družino.

Sodišče sprva ni pokazalo usmiljenja in mu dosodilo pet mesecev zapora in plačilo 500 evrov globe. S pritožbo so uspeli znižati kazen na dva meseca zapora in 120 evrov.

Vendar pa njegovi odvetniki, ki so mu jih zaradi revščine dodelili, niso bili zadovoljni s tem in so se pritožili še na kasacijsko sodišče, ki ga je zdaj, devet let po obtožbi, oprostilo.

Najvišje pritožbeno sodišče v Italiji je bilo kritično do sodišč nižje stopnje, ker nista upoštevali, da gre za nepomemben primer, sploh glede na finančno stanje moškega. V oprostilni sodbi je zapisalo, da je "moški zagotovo želel nahraniti svojo družino, zaradi česar je kraja utemeljena".

Kot sodbo povzema La Repubblica, je kritiziralo tudi višino javnih sredstev, porabljenih za honorarje dodeljenih odvetnikov. Ti stroški so znašali med 7000 in 8000 evrov, pri čemer niso upoštevani stroški dela sodišč.