Kozarci za pivo so poleg podstavkov, pepelnikov, za tiste najdrznejše pa tudi tabel, na katerih navadno pišejo dnevne barske specialitete, najbolj priljubljeni predmeti kraje iz barov. Tako je lastnik lokala Bruges Beerwall cafe v belgijskem mestu Brugge, ki letno privabi veliko turistov, na svoje kozarce nastavil kar manjše alarme. Sprva se mu je stvar zdela smešna, a ko je ob koncu leta izračunal, koliko kozarcev izgine iz njegovega lokala kot spominek, je bila številka precej večja, kot je mislil.

»Vsako leto zgubimo okoli 4000 kozarcev. Posebno so turisti tisti, ki jih jemljejo največ, in iz nekega razloga mislijo, da jim s tem, ko kupijo pijačo, kot darilo pripada še kozarec,« je povedal Philip Maes, lastnik lokala. Za svoj sistem varovanja je moral sicer odšteti precej denarja, a ker je njegov lokal del trgovine, so bila varovala pri vratih postavljena že prej, tako da je moral investirati zgolj v alarme za kozarce.