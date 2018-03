Mladeniču je policija prišla na sled jeseni, ko so koprski kriminalisti na območju slovenske obale na enem od parkirišč odkrili vozilo znamke BMW, ki so ga mesec dni prej ukradli na območju Italije. Z zbiranjem obvestil in dokazov je policija ugotovila, da je v kaznivo dejanje vpleten omenjeni 22-letnik, so danes sporočili s koprske policijske uprave.

Sredi februarja so koprski kriminalisti v sodelovanju s PU Ljubljana po odredbi koprskega sodišča opravili preiskavo prostorov osumljenca na območju Ljubljane, pri tem pa so zasegli več predmetov, ki kažejo na druga kazniva dejanja, povezana tudi z avtomobilsko kriminaliteto.