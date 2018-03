Kot so ob skorajšnji veljavnosti uredbe v skupni izjav poudarili v Evropski komisiji, Evropskem parlamentu in Svetu EU, so nova pravila neposreden odziv na nove navade Evropejcev pri uporabi novih tehnologij. Potrošnja za naročniške storitve na avdio in video vsebine se namreč močno povečuje. Po ocenah bi lahko vsaj 29 milijonov ljudi, kar je blizu šest odstotkov potrošnikov v EU, koristilo prednosti čezmejne prenosljivosti, to število pa naj bi se v prihodnosti še povečalo. Po nekaterih ocenah bi lahko do leta 2020 naraslo na 72 milijonov.

Uredba pokriva tudi platforme, kot so Netflix, HBO Go in Spotify Uredba pokriva naročniške platforme video vsebin na zahtevo, kot so Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi, Chili TV, plačljive spletne televizijske storitve, storitve predvajanja glasbe, kot so Spotify, Deezer in Google Music ali ponudnike spletnih iger. Glavna značilnost teh storitev je ponujanje dostopa do vsebin, zaščitenih z avtorskimi in sorodnimi pravicami, ter avdiovizualnih medijskih storitev. Novim pravilom se bodo lahko pridružili tudi ponudniki brezplačnih vsebin, kot so spletne storitve javne televizije ali radia, ki so zdaj geografsko blokirane.