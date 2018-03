»Pri neresničnih informacijah obstaja 70 odstotkov večja verjetnost, da bodo deljene, kot pri resničnih,« so zapisali v študiji, ki so jo izvedli raziskovalci z Inštituta za tehnologijo v Massachusettsu (MIT). »Resnične zgodbe poleg tega potrebujejo šestkrat več časa, da dosežejo 1500 ljudi, kot neresnične,« so še navedli, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP. Razlika v hitrosti širjenja lažnih in resničnih novic je še večja pri informacijah o politiki, financah, terorizmu, naravnih katastrofah in znanosti.

Lažne zgodbe se hitreje širijo zaradi neobičajnosti

Ljudje jih torej delijo, ker so bolj presenetljive od resničnih. V odgovorih na lažne novice uporabniki izražajo presenečenje, strah in gnus. Na resnične novice pa so se ljudje odzvali z žalostjo ter tudi veseljem in zaupanjem. Znanstveniki so ugotovili še, da se število neresničnih informacij na Twitterju povečuje, največ pa jih je bilo v času ameriških predsedniških volitev 2012 in 2016.

V nasprotju s splošnim prepričanjem lažne informacije širijo predvsem ljudje in ne boti. Ti so v središču preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve, ki jo vodi posebni tožilec Robert Mueller. Kot je zatrdil, so bote uporabljali za poglobitev razdeljenosti Američanov. Ljudje, ki širijo lažne novice, imajo sicer »občutno manj sledilcev in sledijo občutno manj ljudem«. Poleg tega so manj aktivni na Twitterju, na katerem preživijo tudi manj časa.