Organizirana kriminalna skupina je tihotapila marihuano iz Španije v druge članice EU, še posebej v Nemčijo, preko mreže celic v španski Malagi in Granadi. Njihovo dejavnost so usklajevali iz severnega nemškega mesta Bremen.

Mreža je bila strukturirana tako, da je bila dostava mamil zagotovljena tudi v primeru odkritja katere od celic.

Operacijo Carambolas so začeli junija lani, potem ko so nemškega člana mreže ujeli pri nabavi večje količine marihuane na jugu Španije.

V prvi fazi operacije so se osredotočili na dve tovarni marihuane, ki so ju odkrili na jugu Španije. Tam so zasegli skoraj 100 kilogramov marihuane in 172.000 evrov gotovine. V akciji je bil huje ranjen španski policist.

Prijete člane mreže je policija zaslišala, so pa državljani Hrvaške, Nemčije, Španije, Albanije, Armenije, Srbije, Sirije in Turčije. Ob 18 prijetih iščejo še devet osumljencev, so sporočili iz Europola.