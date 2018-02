Na letališču v Las Vegasu postavili smetnjake za marihuano

V Nevadi so konec leta 2016 legalizirali uporabo marihuane. Še vedno pa v sosednjih državah in tudi ob prečkanju meje velja zakon, ki prepoveduje prenos zelene rastline čez mejo. Na letališču v Las Vegasu so zaradi pogostih nesporazumov tako postavili smetnjake, ki so namenjeni temu, da lahko mimoidoči odvržejo rastlino, ki so jo prinesli s seboj.