Zdaj so ga na podlagi evropskega pripornega naloga prijeli na Hrvaškem in izročili Avstriji. Avstrijska policija je preiskavo primera začela že avgusta 2016, ko so v povezavi s prodajo 3,8 kilograma marihuane aretirali 21-letnika iz Laakirchna v Zgornji Avstriji in 30-letnika iz Slovenije. Oba sta takrat za to prejela zaporne kazni, ki sta jih že odslužila. Del marihuane in manjše količine kokaina, ekstazija in amfetaminov naj bi 21-letnik iz Zgornje Avstrije že v letu pred aretacijo kupil od Zdaj prijetega 34-letnega Slovenca. Ta je bil med oktobrom 2015 in februarjem 2016 zaradi trgovine z drogami v zaporu v Leobnu na avstrijskem Štajerskem. To mu ni preprečevalo, da bi izdal naročilo za dobavo 3,5 kilograma marihuane iz Slovenije 21-letnemu Avstrijcu. Ko so preiskovalci ugotovili, kdo je stal za naročilom, je bil 34-letni Slovenec že spet na prostosti, zaradi česar so za njega izdali evropski priporni nalog. Kmalu so ga prijeli na Hrvaškem in ga v torek izročili Avstriji.