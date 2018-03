Natakar francoskega porekla, Guillaume Rey, je delal v restavraciji v kanadskem mestu Vancouver. Delodajalci so ga obtožili, da je s svojim obnašanjem prekršil njihov kodeks pravilnega ravnanja na delovnem mestu, kršil pa naj bi ga tudi po tem, ko so mu izrazili več pisnih in ustnih pozivov, naj s tovrstnim obnašanjem preneha. Kot so izrazili, je bilo njegovo obnašanje izredno agresivno, nesramno in nespoštljivo, zaradi česar so ga tudi odpustili.

»Saj sem le Francoz« Guillaume se je na obtožbe odzval z besedami, da njegovo obnašanje ni preseglo nobenih meja, saj je le Francoz. Po njegovem razumevanju je francoska kultura pogosto »bolj neposredna in izrazna« kot druge, zato se tudi sam ne more obnašati drugače, kot je zaradi svojih okoliščin navajen. Kot je poudaril, je bil odpuščen na podlagi svoje »neposredne, iskrene in profesionalne osebnosti,« ki jo je pridobil med usposabljanjem v francoski industriji, ki se ukvarja z gostoljubjem. Obe strani spora se sicer strinjata, da je Guillaume svoje delo opravljal dobro, četudi se delodajalci kdaj niso strinjali z njegovo osebnostjo oziroma načinom obnašanja. Predstavniki restavracije so želeli njegovo pritožbo na sodišče za človekove pravice umakniti, pa je članica sodišča Devyn Cousineau to preprečila, kar pomeni, da so vrata odprta za zaslišanje. Kot je poudarila, to ne pomeni, da bo Guillaumovi pritožbi tudi ugodeno. »Gospod Rey bo moral le pojasniti, kaj točno v njegovi francoski kulturni dediščini bi lahko pripeljalo do obnašanja, ki ga drugi vidijo kot kršitev kodeksa pravilnega obnašanja na delovnem mestu,« je dodala.