Đurića so aretirale posebne enote kosovske policije in ga nato izgnali s Kosova, potem ko se je kljub zavrnitvi dovoljenja za obisk na Kosovu z generalnim sekretarjem srbskega predsednika Nikolo Selakovićem v Mitrovici udeležil okrogle mize o odnosih med Beogradom in Prištino.

Vučić je po zasedanju sveta za nacionalno varnost, ki ga je sprva napovedal za danes, po aretaciji Đurića pa sklical v ponedeljek zvečer, dejal, da je Srbija spoštovala postopke, saj je Prištino pravočasno, še celo predčasno - 75 ur prej - obvestila o prihodu Đurića. Pri tem je poudaril, da Beograd Prištino v skladu z bruseljskim sporazumom o obiskih obvešča in ne prosi za dovoljenje, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Posebne kosovske policijske enote, ki so vdrle na okroglo mizo in prijele Đurića, ne pa tudi Selakovića, je označil za »teroristično bando, ki je vrgla šok bombe in tepla ljudi«, Đurića pa so prijeli "menda zato, ker jim ni všeč, kaj misli o njihovi teroristični državi". Poudaril je, da preko napada na glavnega srbskega pogajalca v bruseljskem dialogu ne bodo šli in napovedal kazenske ovadbe proti vsem udeleženim pri njegovi ugrabitvi.

Kot bistvo ponedeljkovega incidenta je izpostavil to, da so teroristi, oblečeni v policijske uniforme, upadli na mirno srečanje srbskih državljanov v okviru notranjega dialoga o kosovskem vprašanju in skušali pokazati, »da lahko zavzamejo sever srbske pokrajine« in to ob »neposredni podpori Eulexa«, misije EU na Kosovu, ki je spremljal vozila kosovske policije, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.