Kosovski zunanji minister Behgjet Pacolli je danes dejal, da nihče brez dovoljenja ne more vstopiti na ozemlje Kosova. Ob tem je opozoril, da bo vsak, ki bo to poskušal, aretiran. »Vstop na Kosovo danes ni bil dovoljen nikomur, niti Đuriću niti Vulinu. Kdor bo nezakonito vstopil na Kosovo, bo aretiran,« je na twitterju zapisal Pacolli.

Kosovske oblasti so pred tem zavrnile zahtevo Đurića in Selakovića za obisk na Kosovu, češ da njune izjave sprožajo napetosti. Po poročanju srbskih medijev je na kosovski strani meje s Srbijo videti do zob oborožene policijske sile, ki nadzirajo promet in potnike. »Mislim, da gre za kljubovanje, ki ne vodi k ničemur, ki je nesmiselno in napačno. Pripravili smo obisk naših samostanov, ta odločitev pa predstavlja resno napako, ki ne prispeva k celotni situaciji,« je za srbsko televizijo RTS izjavil minister za kulturo Vukosavljević.