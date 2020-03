Žirija za Grumovo nagrado je pozorno prebrala enainštirideset tekstov, ki so se potegovali za nagrado za najboljše slovensko dramsko besedilo. Med nominirance je uvrstila drame Izkoristi in zavrzi meIze Strehar,Naše skladišče Tjaše Mislej, rabljena robaSimone Semenič, Sedem dniKatarine Morano in Žige Divjaka ter Vse OKSimone Hamer.

Prerez današnje družbe

Igra Ize Strehar, ki smo jo lani že lahko videli na odru Mestnega gledališča ljubljanskega, prikazuje zaprto druščino mladih, ki pod vplivom alkohola in drog počasi kažejo svoje prikrite plati. »To omogoča zaostrene replike, hkrati pa se v svojem početju dotakne tudi sicer za mlade perečih tem, denimo nepotizma pri zaposlovanju in nezaposljivosti izobraženih, predvsem pa razkriva odsotnost vsakršne empatije; namesto nje sta tu surova igra moči in boj vsakogar proti vsem,« je svoj izbor utemeljila žirija. Letošnja sezona MGL pa je že ponudila tudi uprizoritev Sedem dni Katarine Morano in Žige Divjaka, sedem dramskih fragmentov iz življenja junakov različnih generacij, »minimalistično besedilo, ki ni brez humorja in ironije, predstavlja prerez današnje družbe« in opozarja na »potrošništvo, brezbrižnost in posameznikovo nemoč obsojenega sveta«.

Naše skladišče Tjaše Mislej je včasih komična, drugič žalostna, tretjič absurda in utopije polna socialna drama o štirih ženskah, ki srečo, strahove in upe delijo v skladišču ogromne trgovine, kjer delajo, in kjer so včasih skrita pričakovanja vsega sveta. Večkratna Grumova nagrajenka Simona Semenič prinaša z rabljeno robo zgodbo o dekletu, ki jo pripeljejo v bolnišnico po prometni nesreči, z njo pa »igro o prepletajočih se ženskih usodah, o njihovih poželenjih, o izrabljenosti, utrujenosti materiala in minevanju, kar je v prostoru, kjer se vse skupaj dogaja, na bolnišnični urgenci, še bolj podčrtano«.

Peterico zaokroža drama Vse OK Simone Hamer, ki je nagrado prejela pred tremi leti. Gre za igro o delovnem kolektivu na obveznem neobveznem druženju, kar vselej pripelje do razprtij. »Igra je spisana dinamično, menjavajo se zaostrene replike članov ekipe oziroma delovnega kolektiva, njihov potlačeni miselni svet je artikuliran v izrazito sodobnem jeziku,« je med drugim dodala žirija.