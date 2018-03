Mariborski kriminalisti na podlagi zbranih obvestil in preiskav utemeljeno sumijo, da je 35-letnik med pretepom (nanj naj bi se spravila pokojni 25-letnik in še dva moška) z nožem zabodel žrtev, pri čemer ga je hudo telesno poškodoval. Neposredni kontakt med njim in žrtvijo po navedbah kriminalistov potrjujejo tudi dokazi ter biološke in kontaktne sledi. Za to kaznivo dejanje je po kazenskem zakoniku zagrožena zaporna kazen od treh do 15 let.