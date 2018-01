Vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Robert Munda je na tiskovni konferenci povedal, da je policija zaključila preiskavo kaznivega dejanja nasilništva, po kateri so k preiskovalnemu sodniku odvedli tri osumljence, stare 28, 35 in 44 let. Trojica je bila v preteklosti že v podobnih postopkih, zato je sodnik zanje najprej odredil sodno pridržanje, potem pa zaradi ponovitvene nevarnosti še pripor. Ali je med priprtimi tudi oseba, ki je povzročila hudo telesno poškodbo 25-letniku, še ni jasno.

V nedeljo, 7. januarja, se je v bližini mariborske mestne tržnice odvil množičen pretep, v katerem je bil hudo poškodovan 25-letni Mariborčan, ki je zaradi poškodb kasneje umrl v UKC Maribor. Vzrok pretepa je po navedbah Munde verbalni spor, ki se je začel tam.