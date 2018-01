Urgentni kirurgi mariborskega UKC so v nedeljo zjutraj morali opraviti nujno operacijo na 25-letnem moškem, ki je imel v trebušnem predelu globoko vbodno rano. Poškodovanec, ki so ga reševalci pripeljali s prizorišča brutalnega množičnega pretepa ob mariborskem Vodnikovem trgu in je izgubil že veliko krvi, je po posegu v kritičnem stanju.

Mariborski preiskovalci še niso mogli povsem razjasniti okoliščin nasilnega dogodka v bližini priljubljenega nočnega lokal Podroom nad gostilno Zlati lev. Za zdaj je znano, da se je v nedeljo okoli 5.30 na Vodnikovem trgu sprla skupina moških. Izbruhnil je množični pretep, v katerem so najmanj trije utrpeli telesne poškodbe, od tega dve osebi hujše. Policisti so nekaj minut pozneje prihiteli na kraj dogodka in vzpostavili javni red. Z uporabo prisilnih sredstev so pridržali eno osebo, reševalci pa so oskrbeli poškodovance in jih odpeljali v klinični center. Ogled kraja dejanja je nato vodil dežurni preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Mariboru, prisotna pa je bila tudi dežurna državna tožilka.

Ali je pridržana oseba tista, ki je z nožem zabodla 25-letnega Mariborčana – po poročanju Večera je oškodovancu ime Mario K. – doslej še ni bilo povsem razčiščeno. Policiji namreč še ni uspelo identificirati vseh oseb, ki so sodelovale v nasilnem obračunu, ki je potekal tudi na pločniku in cestišču Koroške ceste, ki poteka mimo trga.

»Z namenom, da bi razjasnili okoliščine pretepa, prosimo vse, ki kar koli vedo o tem pretepu ali udeležencih pretepa, da se nam javijo na interventno telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200. Sporočilo lahko pustijo tudi na našem profilu na facebooku,« je sporočil Miran Šadl, tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor. Največ uporabnih informacij utegnejo preiskovalci pridobiti z analizo posnetka videokamere, ki nadzoruje promet na vogalu trga, kjer se je zgodil nedeljski zločin.