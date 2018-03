Policija je nepridiprava, ki je bil na zabavi s povabilom, ujela in aretirala z bliskovito hitrostjo, vendar po zaslugi paparaca, ki Bryanta ni prepoznal kot dobitnika oskarja in ga je vprašal, kaj se dogaja, tat pa je kipec zaradi tega takoj vrnil brez upiranja.

Pozlačeni kipec je izmaknil na guvernerjevem plesu po podelitvi oskarjev, ki ga je hitro zapustil, vendar se je ustavil pred izhodom iz zgradbe, kjer se je nastavljal paparacom in radovednežem.

»Poglej mala. Moja ekipa je to dobila nocoj. To je moje. Kdo mi bo čestital? Ne morem verjeti, da sem tole dobil,« je navdušeno razlagal, poljubljal kipec in se veselil.

Nato se je hotel na hitro umakniti, vendar mu je eden od paparacov sledil in se soočil z njim. Prišli so varnostniki in ga pridržali, nato pa še policija, ki ga je odpeljala na hladno.

Frances McDormand je dobila oskarja za glavno žensko vlogo v filmu Trije plakati pred mestom.