Odprt je razpis za izbor mladega podjetnika leta, ki ga organizira Zavod mladi podjetnik. Letošnji izbor je osmi po vrsti, naslednika oziroma naslednico pa bosta dobila Anita Lozar in Matej Pelicon, soustanovitelja butične ajdovske pivovarne Pelicon. Mlada podjetnika si želita, da bi v naslednjih letih njuna pivovarna postala največja kraft pivovarna v regiji, ki bo v stoodstotni lasti zaposlenih in bo vključevala verigo specializiranih trgovin in lokalov.

»Izbrali bomo mladega podjetnika, ki se je s svojim dosedanjim delom v podjetju izkazal za nadpovprečno uspešnega, inovativnega in prodornega. Pomembno je, da je bolj ali manj samorasel podjetnik in da deluje v etični panogi, ki je bodočim mladim podjetnikom zanimiva in čim dosegljivejša. Želimo si, da bo zmagovalec kot uspešen mladi podjetnik zgled drugim,« je pojasnil Borut Borštnik, direktor Zavoda mladi podjetnik.

Zmagovalec prejme praktične nagrade in mentorstvo izkušenih podjetnikov v skupni vrednosti 15.000 evrov, med drugim tudi nepozaben intenzivni podjetniški vikend v eni od evropskih prestolnic z veliko zagonskimi podjetji, ki ga vodi dr. Jure Knez iz zlate gazele Dewesoft.

Prijave na izbor Mladi podjetnik leta 2018 sprejemajo do 31. maja preko portala mladipodjetnik.si. Nanj se lahko prijavijo podjetniki, stari od 16 do 32 let, ki so podjetje ustanovili med 26. 3. 2013 in 26. 3. 2018. Izbor, ki poteka večfazno, bodo zaključili 15. junija na sklepni prireditvi v sklopu celodnevnega dogodka Mladi podjetnik? Zakaj pa ne!