Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) je razglasilo dobitnike letošnjih strokovnih priznanj, ki jih bodo podelili jutri na slovesnem odprtju Tedna slovenske drame v Kranju. Odličje Marija Vera za življenjsko delo na področju igre je strokovna komisija (sestavljale so jo Neda R. Bric kot predsednica in pa članici Darja Reichman ter Nina Ivanišin) namenila dolgoletnemu članu ansambla ljubljanske Drame Andreju Kurentu, veliki bršljanov venec za življenjsko delo na področju gledališča bo prejela Livija Pandur, nagradi za igralske dosežke v minulem letu Aljoša Ternovšek in Jurij Zrnec, nagrado bršljanov venec (za umetniške dosežke na gledališkem področju v preteklem letu) pa igralec in plesalec Ivan Peternelj.

Od odra do filma V Beogradu rojeni Andrej Kurent je bil tretji rod novoustanovljene ljubljanske igralske akademije po drugi svetovni vojni in eden najpomembnejših pri zagonu repertoarja ljubljanske Drame, katere član je bil od leta 1953 do 1994, so zapisali v obrazložitvi. Prav tako je sodeloval pri naših prvih filmih, bil pa je tudi eden tistih izbrancev, ki so soustvarjali slovensko eksperimentalno gledališko sceno. Igral je v številnih vodilnih in karakternih vlogah, od Shakespearovega Romea do Goethejevega Fausta, od Matička do Kaligule. Poleg izvrstno odigranih gledaliških, filmskih in radijskih vlog je še posebej slovel kot sijajen govorec, kar je vodilo k njegovemu kasnejšemu poučevanju tehnike govora na akademiji. »Kurentovo igralsko mojstrstvo je kritika z občudovanjem označevala kot odlično, intenzivno in ekspresivno,« še piše v utemeljitvi.