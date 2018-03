Simona Semenič, nagrajenka Prešernovega sklada: Pri nas se drugačnosti otepamo

Dramatesa (kot si pravi sama) in performerka Simona Semenič je že približno desetletje eno izmed osrednjih imen slovenske dramatike – med drugim je za svoje delo dobila tri Grumove nagrade (za drame 24ur, 5fantkov.si in sedem kuharic, štirje soldati in tri sofije), letos pa še nagrado Prešernovega sklada. Ob tej priložnosti jo je poleg čestitk doletelo tudi sovražno pljuvanje zaradi stare fotografije enega njenih performansov, česar pa umetnica s prepoznavno pisavo in držo ne želi komentirati: »O tem preprosto nimam kaj povedati.«