Kot je dejal Jasnič, je svež veter potreben, do končne odločitve pa bo prišlo po pogovorih s sedanjim strokovnim štabom in kandidati. »Po osmih letih mora priti do menjav. Normalno je, da se ljudje naveličajo, pa to z vsem priznanjem za vse, kar je bilo narejeno,« je dodal.

Pojasnil je, da so trenutno na mizi trije kandidati za novega glavnega trenerja, zbor pa se bo o najprimernejšem odločil na podlagi razvojnih projektov, ki jih bodo predstavili.

Prihodnja vloga trenutnega glavnega trenerja Gorana Janusa, ki je bil na tem položaju od leta 2011, v reprezentanci še ni določena, je še povedal Jasnič. »Nobenemu ne bomo rekli adijo, nobenemu ne bomo zaprli vrata. Vsi so koristni - v kakšni vlogi, pa bo stvar pogovorov.«