Pismo Ljuba Jasniča, predsednika zbora za skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije, ki ga je napisal vodji slovenske delegacije na zimskih olimpijskih igrah Franciju Petku in katerega povzetek smo objavili v včerajšnjem Dnevniku, odmeva pri vrhu Mednarodne smučarske organizacije (FIS). Ljubo Jasnič dan po tem svoje odločitve ne obžaluje. Razočaran je ostal v Sloveniji, saj pravi, da ne gre v Južno Korejo delat družbe ljudem, ki za zaščito športnikov ne storijo nič.

»Sem razočaran, jezen in togoten,« poudarja Ljubo Jasnič ter dodaja: »Ko sem videl, da so dekleta na olimpijskih igrah tekmovala v enakih pogojih kot fantje, da so zmrzovala na startni rampi ter čakala dovoljenje za skok, sem se moral odzvati. Sprašujem se, kaj počnejo ljudje v Južni Koreji? Vsi bi morali storiti vse za športnike, ne pa zgolj opazovati, kako zmrznjeni tekmujejo v neregularnih razmerah.«

Jasnič: Bolje je imeti zaprta usta Jasnič je sicer zadovoljen, da je reagiral predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar, ki je pri predsedniku Mednarodne smučarske organizacije Gian-Francu Kasperju vložil protest. Švicar je Smrekarju obljubil, da bo zahteval dodatna pojasnila, kar od njega zahteva tudi švicarska olimpijska reprezentanca. Besede štirikratnega olimpijskega prvaka Simona Ammanna, da zaradi mraza ni čutil nog, niso ostale neopažene. »Tekem ne more vrniti nihče, prav nič pa ne bi bilo narobe, če bi ju prestavili na poznejši termin. Športniki se štiri leta pripravljajo na najpomembnejše tekmovanje, potem pa so na njem ponižani. Vem, da glavno vlogo igra kapital. Ali se je kdo vprašal, kakšno posvetilo daje šport ob takšnih tekmah, kot je bila skakalna? Zanesljivo negativno. Sprašujem se tudi, zakaj so tekme alpskega smučanja prestavljali, še preden so šli športniki iz hotela, tekem v smučarskih skokih in deskanju pa ne? Mar vladajo znotraj športa, ki naj bi bil enakopraven, dvojna merila?« se sprašuje Jasnič. Poudarja, da pri FIS preganjajo športnike, ki imajo pol centimetra daljše drese od predpisanih, po drugi strani pa jih na olimpijski tekmi pustijo zmrzovati. »V smučarskih skokih vlada nenapisano pravilo, da je bolje imeti zaprta usta. Če kdo kaj podvomi, je hitro kaznovan. Mirana Tepeša in Jelka Grosa so ostro sankcionirali, ker sta opozarjala na pomanjkljivosti. Oba sta vrhunska strokovnjaka, ki sta želela tekmovalcem le dobro,« opominja Jasnič, ki verjame, da bo slovenska reprezentanca v smučarskih skokih na veliki skakalnici pokazala, da je na olimpijsko tekmo pripotovala dobro pripravljena.