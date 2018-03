Kralji izgubili pomembno tekmo v Edmontonu, statistika Kopitarja se ni spremenila

Hokejisti Los Angelesa so v severnoameriški ligi NHL izgubili pomembno gostovanje v Edmontonu. Kanadčani so slavili s 3:2, s čimer so Anže Kopitar in druščina zdrsnili na deveto mesto na razpredelnici, torej mesto za želenim play offom.