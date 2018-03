Shod je organizirala državljanska pobuda Hrvaška proti istanbulski konvenciji, ki so jo sprožila združenja, ki izhajajo iz vojne na Hrvaškem, ter konservativne skupine, ki so tesno povezane s katoliško cerkvijo. Menijo, da konvencija »grobo posega v temeljne tradicionalne, kulturne, identitetne in pravne vrednote hrvaške družbe«.

Zahtevali odstop Plenkovića Shod se je začel na Trgu žrtev fašizma, na katerem je tudi sedež vladajoče hrvaške stranke HDZ. Protestniki so med drugim zahtevali odstop hrvaškega premierja Andreja Plenkovića. Hrvaška vlada je prejšnji četrtek poslala predlog ratifikacije v sabor, ki bo o konvenciji odločal predvidoma sredi aprila. Protestniki so se potem odpravil proti osrednjemu zagrebškemu trgu bana Josipa Jelačića. Videti je veliko hrvaških zastav, kot tudi različna gesla, kot so »HDZ je izdaja«, »Zagreb proti IK«, »Jaz sem oče, ne starš 2« in »Stop nasilju nad Hrvaško«. Nosili so tudi fotografije premierja Plenkovića, na katerih je pisalo prevara. Klicali so tudi gesla »izdaja, izdaja« in »prodane duše«. Čeprav je napovedan miren shod, je bilo slišati tudi militantna gesla »v boj, v boj za narod svoj« in »pokliči, samo pokliči«.